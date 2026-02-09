В городе Хромтау Актюбинской области министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов открыл модернизированную пожарную часть. Объект обновлён при поддержке местных исполнительных органов, в рамках проводимой ведомством работы по поэтапной реновации инфраструктуры органов гражданской защиты. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Галымжан Елеуов, ветераны службы и жители города, передаёт BAQ.KZ.

Пожарная часть, построенная в 1977 году, на протяжении многих лет обеспечивала защиту населения от чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем здание и условия несения службы нуждались в обновлении. В ходе капитального ремонта и технической реконструкции модернизированы административный корпус, гаражные помещения и жилое общежитие, приведены в соответствие с современными требованиями к службе спасателей.

Теперь часть оснащена учебными классами, кухней, душевыми, современными диспетчерскими системами, постом газодымозащитной службы, складами для хранения снаряжения и просторными боксами для пожарно-спасательной техники. Для личного состава созданы условия для отдыха и быта, открыт спортивный зал "Batyr team", что позволяет поддерживать высокий уровень физической и профессиональной готовности.

В рамках мероприятия сотрудникам вручены ключи от служебного жилья. Ведомственными наградами МЧС отмечены представители местных исполнительных органов, внёсшие вклад в развитие системы гражданской защиты. Пожарная часть обеспечивает безопасность города Хромтау и Хромтауского района с численностью населения более 46 тысяч человек.