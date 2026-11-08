Пожарную часть после реновации открыли в Алматинской области
За три месяца проведены работы по обновлению служебных помещений и благоустройству территории.
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Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов и аким Алматинской области Чингис Аринов приняли участие в открытии пожарной части после масштабной реновации. Всего за 90 дней подразделение преобразилось, получив обновлённую инфраструктуру для службы, профессиональной подготовки и отдыха личного состава.
Особое внимание уделено физической подготовке спасателей. В пожарной части оборудован современный фитнес-зал Batyr Team, а рядом обустроено футбольное поле для тренировок и командных спортивных мероприятий.
В ходе открытия министр и аким области ознакомились с результатами реновации, условиями несения службы и новой спортивной инфраструктурой. Созданные условия позволяют пожарным поддерживать физическую форму, проводить тренировки и восстанавливаться после дежурств.
Реновация пожарной части стала частью работы МЧС по обновлению подразделений и развитию служебной инфраструктуры. Создание современных условий для личного состава способствует повышению готовности спасателей к оперативному реагированию и обеспечению безопасности населения.
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