В селе Сарыозек Кербулакского района области Жетысу министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов открыл обновлённую пожарную часть. Этот объект стал частью системной работы МЧС Казахстана по модернизации и реновации пожарно-спасательной инфраструктуры по всей стране, направленной на создание современных условий службы и повышение уровня безопасности населения, передает BAQ.KZ.

«Мы создаём равные условия безопасности как для городов, так и для сёл и аулов. Жители сельских населённых пунктов должны быть уверены в такой же защите, как и жители областных центров. Реновация пожарных частей будет продолжена в каждом регионе страны. Мы создаём лучшие условия для спасателей, чтобы они могли качественно выполнять свою миссию», - отметил министр.

Пожарная часть, построенная в 1994 году, на протяжении более 30 лет не соответствовала современным стандартам службы. Сегодня объект полностью обновлён. В здании оборудованы современные боксы для техники, учебные классы, комнаты отдыха, кухня и душевые. Территория полностью благоустроена, установлены малые архитектурные формы. Для личного состава созданы комфортные и достойные условия службы, включая возможности для занятий спортом и поддержания высокой физической подготовки.

В ходе церемонии министр вручил ключи от новой пожарно-спасательной техники вездехода, автоцистерны и оперативно-спасательного автомобиля. С учётом климатических и дорожных особенностей региона новая техника повысит мобильность подразделения и позволит эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации как в самом селе, так и в отдалённых населённых пунктах.

Во время торжественного мероприятия Глава ведомства наградил сотрудников Департамента за значительный вклад в защиту населения и обеспечение общественной безопасности. Также спасателям вручены благодарственные письма от акима области в знак признания их профессионализма и преданности делу.

Подразделение будет обслуживать 9 сельских округов с численностью населения свыше 32 тысяч человек, обеспечивая высокий уровень оперативного реагирования. Обновлённая пожарная часть в Сарыозеке стала очередным шагом в укреплении системы гражданской защиты, повышении уровня безопасности жителей района и создании современных условий службы для личного состава.