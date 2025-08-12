Пожарные Алматы показали на видео захватывающее спасение хомяков из огня
В Алматы из пожара спасли десятки животных.
Сегодня, 16:09
Фото: кадр видео
В ночь на 12 августа в Жетысуском районе Алматы произошёл пожар в хозяйственном блоке по проспекту Райымбека. Сообщение о возгорании поступило на пульт службы "112" в 23:23. Уже через четыре минуты первые пожарные расчёты прибыли на место, передает BAQ.KZ.
На видеозаписях с места событий видно, как пожарные стремительно бросаются в пламя, чтобы спасти животных и потушить огонь.
Горела кровля отдельно стоящего хозяйственного строения на площади 40 квадратных метров. Во время разведки пожарные обнаружили, что внутри находятся животные. Благодаря оперативным действиям спасателей из огня были выведены 19 хомяков и 10 баранов.
Пожар был локализован в 23:57, а полностью ликвидирован в 00:05. Жертв и пострадавших нет.
