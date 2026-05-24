Пожарные-добровольцы первыми потушили пожар в Туркестанской области
Причина возгорания устанавливается.
Сегодня 2026, 23:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 23:17Сегодня 2026, 23:17
153Фото: МЧС РК
В селе Ащысай Туркестанской области произошёл пожар в хозяйственной постройке на территории частного жилого дома. Возникла реальная угроза распространения огня на расположенные рядом пристройки.
Из-за удалённости пожарной части (около 50 км) первыми на место прибыли добровольцы противопожарного формирования, созданного полгода назад в данном селе в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары».
Оперативными и слаженными действиями добровольцев удалось не допустить распространения огня. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 80 кв. м.
Пострадавших нет.
Самое читаемое
- 32 двора благоустроют в Актобе по программе «Бюджет народного участия»
- Пропавшего пастуха нашли мёртвым в Акмолинской области
- Крупнейшая ракета SpaceX взлетела без экипажа в космос
- В клинике прокомментировали сообщения о смерти депутата Ербола Айтуова
- Женщина погибла после падения с пешеходного моста в Атырауской области