Пожарные-добровольцы первыми потушили пожар в Туркестанской области

Причина возгорания устанавливается.

Фото: МЧС РК

В селе Ащысай Туркестанской области произошёл пожар в хозяйственной постройке на территории частного жилого дома. Возникла реальная угроза распространения огня на расположенные рядом пристройки.

Из-за удалённости пожарной части (около 50 км) первыми на место прибыли добровольцы противопожарного формирования, созданного полгода назад в данном селе в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары».

Оперативными и слаженными действиями добровольцев удалось не допустить распространения огня. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 80 кв. м.

Пострадавших нет. 

