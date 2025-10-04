  • 4 Октября, 12:28

Пожарные эвакуировали 14 человек из горящего дома в Шахтинске

Из квартиры были вынесен один газовый баллон.

Фото: Pixabay.com

В Карагандинской области в городе Шахтинск на улице 40 лет победы произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, передаёт BAQ.KZ.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, по лестничному маршу эвакуировано 14 человек, из них 3 детей. При тушении пожара из квартиры были вынесен один газовый баллон, что позволило предотвратить возможный взрыв.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние квартиры, ликвидировав возгорание на небольшой площади.

