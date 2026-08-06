Спасатели эвакуировали 14 человек из-за пожара в донерной в Актобе
6 Августа 2026, 07:16
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6 Августа 2026, 07:166 Августа 2026, 07:16
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Пожар в донерной стал причиной эвакуации жителей трехэтажного жилого дома в Актобе. Возгорание произошло в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже дома по улице Айтеке би. На место происшествия прибыли подразделения МЧС.
К моменту их прибытия горело помещение донерной, а подъезд начал заполняться дымом. Для обеспечения безопасности спасатели вывели людей из здания по лестничному маршу. Всего из задымленной зоны были эвакуированы 14 человек, среди которых шестеро детей. Пожар удалось быстро ликвидировать на небольшой площади.
По данным МЧС, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
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