Пожарные и спасатели рискуют жизнью за зарплату ниже средней по Казахстану

Пожарные и спасатели в Казахстане ежедневно работают в условиях, где цена ошибки может быть очень высокой. Только за 2025 год подразделения МЧС совершили почти 100 тысяч выездов по тревоге — в среднем около 273 вызовов в день. Из них почти 14 тысяч пришлись непосредственно на пожары, ещё около 20 тысяч — на аварийно-спасательные работы. При этом зарплаты многих сотрудников, которые непосредственно участвуют в ликвидации пожаров и спасении людей, заметно ниже средней по стране.

В апреле 2025 года средняя зарплата в Казахстане составляла 411 тысяч тенге. Средняя зарплата пожарного составляла 249,2 тысячи тенге — примерно на 39% меньше общереспубликанского показателя. Водитель пожарной машины получал в среднем 242,2 тысячи тенге, что на 41% ниже средней зарплаты по стране. У спасателей показатели также заметно отличаются от среднего уровня. Спасатель и спасатель на воде в среднем получали 298 тысяч тенге, спасатель в горах — 240 тысяч, а водитель аварийно-спасательного автомобиля — 279 тысяч тенге.

Ещё ниже были зарплаты сотрудников, которые работают с лесными и природными пожарами. Лесной пожарный получал в среднем 222 тысячи тенге, инструктор авиапожарной команды — 217 тысяч, а боец лесной пожарной станции — 210 тысяч тенге. При этом летом нагрузка на спасательные подразделения возрастает из-за пожароопасного периода. Помимо обычных вызовов, сотрудники МЧС участвуют в тушении лесных и степных пожаров, работают в задымлённых зданиях, при угрозе взрывов и обрушений, а также занимаются поиском и спасением людей.

Таким образом, у ряда сотрудников, работающих непосредственно на пожарах и чрезвычайных ситуациях, зарплата оказывается на десятки процентов ниже средней по стране, несмотря на характер работы и связанные с ней риски.