Пожарные локализовали возгорание в здании акимата Актобе
Пострадавших нет.
Сегодня 2026, 21:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
148Фото: МЧС РК
В Актобе пожарные МЧС локализовали возгорание на крыше 6-этажного административного здания на проспекте Абулхаир хана, передает BAQ.kz.
На место происшествия оперативно прибыли силы и техника ДЧС. Пожарные подали стволы и продолжают тушение, обеспечена постоянная подача воды.
На месте работает оперативный штаб. Пострадавших нет.
По данным МЧС, возгорание произошло в шестиэтажном объекте — горит кровля.
После прибытия было зафиксировано открытое горение, в связи с чем пожару был присвоен повышенный ранг вызова.
