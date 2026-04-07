В Актобе пожарные МЧС локализовали возгорание на крыше 6-этажного административного здания на проспекте Абулхаир хана, передает BAQ.kz.

На место происшествия оперативно прибыли силы и техника ДЧС. Пожарные подали стволы и продолжают тушение, обеспечена постоянная подача воды.

На месте работает оперативный штаб. Пострадавших нет.

По данным МЧС, возгорание произошло в шестиэтажном объекте — горит кровля.

После прибытия было зафиксировано открытое горение, в связи с чем пожару был присвоен повышенный ранг вызова.