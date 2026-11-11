Пожарные, медики и полиция под одной крышей: в Шымкенте открыли пятый такой комплекс
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В Шымкенте заработал новый универсальный комплекс экстренных служб. Пожарных, медиков скорой помощи и участковых здесь поселили по соседству, и для 11 тысяч жителей окраинных массивов помощь теперь окажется заметно ближе.
Комплекс построили в жилом массиве Жанаталап. Он будет обслуживать сам Жанаталап, а с ним «Тәуелсіздікке 20 жыл», Алтынтөбе и Көкбұлақ. В четырех массивах живут около 11 200 человек.
Когда три службы стоят на одной территории, на вызов они выезжают быстрее и действуют слаженнее при пожарах, авариях и других происшествиях. Для отдаленных районов, где дорога каждая минута, это особенно ощутимо.
Сердцем комплекса стала пожарная часть №14 с гаражом на две машины. Для спасателей оборудовали служебные и спальные помещения, учебный класс, столовую и пост газодымозащитной службы. Рядом выросли учебная башня и спортивная площадка, отдельные помещения получили медики и участковые инспекторы полиции. Строительство заняло семь месяцев.
Объект открыли министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов и аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.
Для Шымкента это уже пятый подобный комплекс. МЧС вместе с местными акиматами продолжает расширять сеть таких объектов, чтобы экстренные службы были как можно ближе к людям.
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