В Министерстве по чрезвычайным ситуациям опровергли слухи о поборах среди сотрудников ведомства, передает BAQ.KZ.

Как заявил вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев, никаких сборов в системе не проводится — ремонт пожарных частей осуществляется за счёт государственного бюджета или при поддержке спонсоров.

"Что касается ремонта — никаких сборов у нас нет. Это у нас категорически запрещено. Всё делается за счёт бюджета или при поддержке спонсоров, в том числе местных. Местные спонсоры действительно хорошо нам помогают", — отметил Турсынбаев.

По его словам, сотрудники спасательных служб проводят в пожарных депо значительную часть жизни — график у них сутки через трое, и такие объекты часто становятся их "вторым домом".

"В частях есть спальные помещения. Естественно, иногда нужно что-то подкрасить, подремонтировать — своими руками. Особенно в помещениях, где хранятся их вещи и боевая пожарная одежда. Такие вещи могут со временем изнашиваться или ломаться — это нормально", — добавил он.

Турсынбаев подчеркнул, что бытовые улучшения, сделанные самими спасателями, не следует путать с поборами. Вся необходимая инфраструктура и оснащение закупаются централизованно.