В г. Актобе, в районе Астана, ж/м Жанаконыс произошло возгорание хозяйственной постройки на территории частного домовладения, передает BAQ.KZ.

Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников, огонь был быстро локализован и ликвидирован. В ходе тушения спасатели вынесли из зоны возгорания газовый баллон, тем самым предотвратив возможный взрыв и более серьёзные последствия.

Пострадавших нет.