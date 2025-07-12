  • 12 Июля, 19:57
  • BAIGENEWS

Пожарные предотвратили взрыв газового баллона в Актобе

Причина пожара устанавливается.

Сегодня, 19:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
40
Фото: Pixabay.com

В г. Актобе, в районе Астана, ж/м Жанаконыс произошло возгорание хозяйственной постройки на территории частного домовладения, передает BAQ.KZ.

Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников, огонь был быстро локализован и ликвидирован. В ходе тушения спасатели вынесли из зоны возгорания газовый баллон, тем самым предотвратив возможный взрыв и более серьёзные последствия.

Пострадавших нет.

Самое читаемое

Наверх