Пожарные предотвратили взрыв газового баллона в Актобе
Причина пожара устанавливается.
Сегодня, 19:42
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Сегодня, 19:42Сегодня, 19:42
40Фото: Pixabay.com
В г. Актобе, в районе Астана, ж/м Жанаконыс произошло возгорание хозяйственной постройки на территории частного домовладения, передает BAQ.KZ.
Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников, огонь был быстро локализован и ликвидирован. В ходе тушения спасатели вынесли из зоны возгорания газовый баллон, тем самым предотвратив возможный взрыв и более серьёзные последствия.
Пострадавших нет.
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