Пожарные предотвратили взрыв при тушении СТО
Огнеборцы вынесли из опасной зоны 4 кислородных и 2 газовых баллона.
Сегодня 2026, 17:49
Сегодня 2026, 17:49Сегодня 2026, 17:49
159Фото: Pixabay.com
В городе Усть-Каменогорске по улице Целинная на территории одного из СТО произошло загорание дизельного топлива и отработанного масла в ёмкостях на площади 102 кв.м, передает BAQ.KZ.
Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили открытое горение и густое задымление. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, организовано тушение и приняты меры по недопущению распространения огня.
В ходе ликвидации пожара огнеборцы вынесли из опасной зоны 4 кислородных и 2 газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.