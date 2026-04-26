Пожарные предотвратили взрыв при тушении СТО

В городе Усть-Каменогорске по улице Целинная на территории одного из СТО произошло загорание дизельного топлива и отработанного масла в ёмкостях на площади 102 кв.м, передает BAQ.KZ.

Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили открытое горение и густое задымление. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, организовано тушение и приняты меры по недопущению распространения огня.

В ходе ликвидации пожара огнеборцы вынесли из опасной зоны 4 кислородных и 2 газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.