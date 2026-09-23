Роботы, дроны и электромобили: что Казахстан представил на встрече МЧС трех стран
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Казахстан представил собственные разработки для спасательных операций на встрече МЧС трех стран в Беларуси. Среди них гусеничный пожарный робот, роботизированная платформа, беспилотники, мобильные комплексы связи и цифровые системы мониторинга и прогнозирования.
XIII заседание совместной коллегии чрезвычайных ведомств Казахстана, Беларуси и России прошло в Несвиже Минской области. Казахстанскую делегацию возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов.
Разработки, которые показала казахстанская сторона, рассчитаны на разные условия работы спасателей. В МЧС отдельно называют большие расстояния, степные и горные территории, лесные массивы и крупные промышленные объекты.
Участникам представили адаптированную пожарно-спасательную технику, возможности спасательной авиации и решения для работы в сложных природных условиях.
Отдельно занялись электромобилями
Одной из центральных тем стало тушение электротранспорта.
Казахстан показал подходы к работе при таких пожарах, включая специальные средства охлаждения тяговых батарей, противопожарные покрывала и оборудование для перемещения поврежденных машин.
Казахстанские спасатели уже проходят практическую подготовку с участием специалистов автопроизводителей. Проводятся онлайн-семинары с коллегами из Беларуси и России, готовятся методические рекомендации.
Три страны договорились продолжить обмен опытом по ликвидации последствий ДТП с участием электротранспорта. Рассматривается и обмен курсантами между профильными вузами.
Казахстан предложил обмениваться данными, проводить совместные испытания и подготовить общие рекомендации.
Роботы, дроны и горноспасатели
Еще одно направление касается беспилотников и робототехники, которые задействуют в спасательных операциях. Стороны договорились обмениваться практикой их работы.
Продолжится совместная подготовка горноспасателей. Представители трех стран обсудили организацию таких подразделений и подготовку специалистов для работы на опасных производственных объектах.
В совместную работу на 2027 год вошли научно-техническое и образовательное сотрудничество, контроль за соблюдением технических регламентов ЕАЭС и безопасность плавания маломерных судов.
«По итогам заседания достигнуты договоренности, направленные на укрепление сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - сообщили в белорусском МЧС.
Казахстан со своей стороны заявил о готовности продолжать совместные испытания техники, профессиональный обмен и сотрудничество по новым технологическим решениям.
Следующее заседание коллегии пройдет уже в Казахстане.
«В течение года проработано много вопросов взаимодействия между нашими странами, реализован ряд эффективных совместных мероприятий. В следующем году мы будем принимать делегатов совместной коллегии у себя в Казахстане», - сказал Мурат Муханов.
Перед началом заседания главы спасательных ведомств Казахстана, Беларуси и России возложили цветы к Братской могиле советских воинов и партизан в Замковом парке Несвижа.
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