Пожарные спасли детей из пожара в Уральске
В общей сложности сотрудниками МЧС были спасены и эвакуированы 23 человек.
Сегодня, 13:06
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Сегодня, 13:06Сегодня, 13:06
99Фото: МЧС РК
Сегодня г. Уральск по ул. Курмангазы 9-ти этажном жилом доме, произошло горение электропроводов в электрощитовой с 3 по 9 этажи, передает BAQ.KZ.
Силами МЧС посредством автолестницы и по лестничному маршу спасено 8 человек, из них 2 детей и эвакуировано 15 человек, из них 5 детей. Пожар оперативно ликвидирован.
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