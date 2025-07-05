Сегодня г. Уральск по ул. Курмангазы 9-ти этажном жилом доме, произошло горение электропроводов в электрощитовой с 3 по 9 этажи, передает BAQ.KZ.

Силами МЧС посредством автолестницы и по лестничному маршу спасено 8 человек, из них 2 детей и эвакуировано 15 человек, из них 5 детей. Пожар оперативно ликвидирован.