  • 5 Июля, 14:26
  • BAIGENEWS

Пожарные спасли детей из пожара в Уральске

В общей сложности сотрудниками МЧС были спасены и эвакуированы 23 человек.

Сегодня, 13:06
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:06
Сегодня, 13:06
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Фото: МЧС РК

Сегодня г. Уральск по ул. Курмангазы 9-ти этажном жилом доме, произошло горение электропроводов в электрощитовой с 3 по 9 этажи, передает BAQ.KZ.

Силами МЧС посредством автолестницы и по лестничному маршу спасено 8 человек, из них 2 детей и эвакуировано 15 человек, из них 5 детей. Пожар оперативно ликвидирован.

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