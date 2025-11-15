Пожарные спасли трёх актюбинцев из горящего жилого дома
В магазине сотовой связи загорелась мебель.
Сегодня, 17:34
126Фото: Pixabay.com
Рано утром в Актобе, на улице 8 Марта, в трёхэтажном жилом доме произошёл пожар: в магазине сотовой связи на первом этаже загорелась мебель, передаёт BAQ.KZ.
По данным МЧС, огнеборцы оперативно приступили к разведке и тушению, параллельно организовав эвакуацию жильцов. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей из задымлённого подъезда удалось спасти трёх человек и эвакуировать ещё десять.
Пожар был локализован в кратчайшие сроки, распространения огня на жилые квартиры удалось избежать. Причины возгорания устанавливаются.
