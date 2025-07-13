Пожарные вынесли пожилую женщину из задымленной квартиры в Караганде
Женщина госпитализирована.
Сегодня, 11:12
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Сегодня, 11:12Сегодня, 11:12
44Фото: Pixabay.com
В Карагандинской области, в Бухар-Жырауском районе, в селе Доскей на улице Набережная произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме, передает BAQ.KZ.
Спасатели полностью ликвидировали пожар. Спасена хозяйка дома — женщина 1950 г. р. Также из помещения был вынесен газовый баллон, что позволило предотвратить угрозу взрыва.
Состояние женщины оценивается как стабильное. Для осмотра и оказания медицинской помощи она была госпитализирована.
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