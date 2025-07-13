В Карагандинской области, в Бухар-Жырауском районе, в селе Доскей на улице Набережная произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме, передает BAQ.KZ.

Спасатели полностью ликвидировали пожар. Спасена хозяйка дома — женщина 1950 г. р. Также из помещения был вынесен газовый баллон, что позволило предотвратить угрозу взрыва.

Состояние женщины оценивается как стабильное. Для осмотра и оказания медицинской помощи она была госпитализирована.