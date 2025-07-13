  • 13 Июля, 11:20
  • BAIGENEWS

Пожарные вынесли пожилую женщину из задымленной квартиры в Караганде

Женщина госпитализирована.

Сегодня, 11:12
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: Pixabay.com

В Карагандинской области, в Бухар-Жырауском районе, в селе Доскей на улице Набережная произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме, передает BAQ.KZ.

Спасатели полностью ликвидировали пожар. Спасена хозяйка дома — женщина 1950 г. р. Также из помещения был вынесен газовый баллон, что позволило предотвратить угрозу взрыва.

Состояние женщины оценивается как стабильное. Для осмотра и оказания медицинской помощи она была госпитализирована.

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