Пожарным Астаны передали новую технику и экипировку
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Пожарные Астаны получили новую технику, комплекты боевой одежды и спасательное оборудование. Закупку профинансировали из местного бюджета.
Новое оснащение передали подразделениям городского ДЧС на территории специализированной пожарной части № 4. В церемонии участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов и аким столицы Женис Касымбек.
Астана продолжает быстро расти
Сейчас в столице живут более 1,69 млн человек. За восемь месяцев 2026 года здесь ввели свыше 2,7 млн квадратных метров жилья.
Новые жилые массивы, высотки, социальные и инфраструктурные объекты увеличивают территорию, за которую отвечают пожарные и спасатели.
Поэтому столичный гарнизон усиливают сразу по нескольким направлениям. Подразделения получают не только машины, но и защитную одежду, пожарно-спасательный инструмент и другое оснащение для работы на месте происшествий.
Технику направят в растущие районы города
Новое оборудование будут задействовать при тушении пожаров и аварийно-спасательных работах. Часть оснащения предназначена для защиты самих пожарных, в том числе при работе в условиях плотной городской застройки.
Поддержка столичных подразделений МЧС за счет местного бюджета продолжается по мере расширения Астаны. Пожарно-спасательную инфраструктуру планируют развивать там, где появляются новые районы и растет число жителей.
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