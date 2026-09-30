Пожарным Астаны передали новую технику и экипировку

Пожарные Астаны получили новую технику, комплекты боевой одежды и спасательное оборудование. Закупку профинансировали из местного бюджета.

Новое оснащение передали подразделениям городского ДЧС на территории специализированной пожарной части № 4. В церемонии участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов и аким столицы Женис Касымбек.

Астана продолжает быстро расти

Сейчас в столице живут более 1,69 млн человек. За восемь месяцев 2026 года здесь ввели свыше 2,7 млн квадратных метров жилья.

Новые жилые массивы, высотки, социальные и инфраструктурные объекты увеличивают территорию, за которую отвечают пожарные и спасатели.

Поэтому столичный гарнизон усиливают сразу по нескольким направлениям. Подразделения получают не только машины, но и защитную одежду, пожарно-спасательный инструмент и другое оснащение для работы на месте происшествий.

Технику направят в растущие районы города

Новое оборудование будут задействовать при тушении пожаров и аварийно-спасательных работах. Часть оснащения предназначена для защиты самих пожарных, в том числе при работе в условиях плотной городской застройки.

Поддержка столичных подразделений МЧС за счет местного бюджета продолжается по мере расширения Астаны. Пожарно-спасательную инфраструктуру планируют развивать там, где появляются новые районы и растет число жителей.