Депутат Мажилиса Олжас Куспеков обратился к Премьер-министру Олжас Бектенов с предложением срочно пересмотреть систему пожарной безопасности и доступа экстренных служб, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, проблема носит системный характер и напрямую влияет на жизни людей.

«Сегодня люди могут погибнуть не только из-за самого пожара, но и потому, что пожарная машина, скорая помощь или иная экстренная служба не может вовремя добраться до места происшествия. Закрытые проезды, хаотичная парковка, неисправные гидранты, отсутствие противопожарного оборудования и формальный контроль со стороны управляющих организаций создают прямую угрозу жизни людей», - заявил депутат.

Он привел данные МЧС: в 2025 году зафиксировано более 93 тысяч выездов, при этом около 62% пожаров приходится на жилой сектор. В этой связи предлагается ввести специальные коридоры для экстренных служб.

«Необходимо ввести зоны по принципу Fire Lane с обязательной разметкой и полным запретом на парковку. Также следует разрешить экстренным службам без промедления убирать препятствия на пути к месту происшествия, включая вскрытие и повреждение шлагбаумов, ворот и автомобилей, если они мешают спасению людей, без компенсации ущерба при нарушении правил владельцами», - отметил Куспеков.

Кроме того, депутат предлагает усилить требования к безопасности зданий и внедрить цифровой контроль.

«Необходимо обеспечить исправность противопожарного оборудования, поэтапно подключать датчики дыма к системе оповещения экстренных служб, а также проработать механизм обязательного страхования имущества граждан и бизнеса от чрезвычайных ситуаций», - сказал он.

В завершение он подчеркнул, что вопрос требует срочного решения.