Пожарный КамАЗ протаранил легковушку в Кокшетау: начато расследование
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кокшетау вечером 7 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарного автомобиля и легковой машины. Момент аварии попал на видео и распространяется в социальных сетях, передает BAQ.kz.
По информации Департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло около 23:00 на пересечении улиц Абая и Пушкина. Столкнулись пожарный автомобиль КамАЗ ДЧС и легковой автомобиль Hyundai Solaris.
Как сообщили в полиции, в результате аварии водитель и пассажир Hyundai получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
В ДЧС Акмолинской области уточнили, что на момент происшествия пожарный автомобиль направлялся на оперативный вызов по улице Абая с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По данному факту назначено служебное расследование. Правовую оценку действиям участников ДТП в рамках действующего законодательства даст Департамент полиции Акмолинской области", – сообщили в ДЧС.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Самое читаемое
- В Петропавловске женщину осудили за убийство собственной матери
- В Актобе 150 дзюдоистов поборются в турнире, посвященном Алие Молдагуловой
- Конгрессмен США допустил возобновление ударов по Ирану
- Житель Татарстана погиб при крушении собранного им самолета
- Анна Данилина остановилась в шаге от титула «Ролан Гаррос» в парном разряде