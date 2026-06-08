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  • Пожарный КамАЗ протаранил легковушку в Кокшетау: начато расследование

Пожарный КамАЗ протаранил легковушку в Кокшетау: начато расследование

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Сегодня 2026, 18:08
АВТОР
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кадры видео Threads/5555_gauhar Сегодня 2026, 18:08
Сегодня 2026, 18:08
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Фото: кадры видео Threads/5555_gauhar

В Кокшетау вечером 7 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарного автомобиля и легковой машины. Момент аварии попал на видео и распространяется в социальных сетях, передает BAQ.kz.

По информации Департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло около 23:00 на пересечении улиц Абая и Пушкина. Столкнулись пожарный автомобиль КамАЗ ДЧС и легковой автомобиль Hyundai Solaris.

Как сообщили в полиции, в результате аварии водитель и пассажир Hyundai получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В ДЧС Акмолинской области уточнили, что на момент происшествия пожарный автомобиль направлялся на оперативный вызов по улице Абая с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По данному факту назначено служебное расследование. Правовую оценку действиям участников ДТП в рамках действующего законодательства даст Департамент полиции Акмолинской области", – сообщили в ДЧС.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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