Пожарный контроль при приеме объектов в эксплуатацию вернут в Казахстане
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Сенат принял поправки в законодательство по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления госсобственностью, передаёт BAQ.KZ. В рамках него возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию крупных объектов.
Также вводится обязательная регистрация защитных сооружений в правовом кадастре. Это нововведение направлено на повышение уровня учёта и контроля за объектами гражданской обороны.
В рамках закона особое внимание уделено поддержке добровольных пожарных формирований. Им предоставят социальные гарантии и компенсации, а также будет введена система государственной аккредитации таких структур. Кроме того, сотрудники органов гражданской защиты получат право на жилищные выплаты и смогут приватизировать служебное жильё.
Для повышения промышленной безопасности усиливается контроль: аварийно-спасательные службы обязаны иметь собственные учебные полигоны и лаборатории для подготовки специалистов. Также создаётся правительственная комиссия по расследованию несчастных случаев, не связанных с трудовой деятельностью, что позволит оперативно выявлять причины происшествий и предотвращать их в будущем.
Дополнительную защиту граждан обеспечит введение обязательного страхования ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей.
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