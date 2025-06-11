В рядах спасателей нередко можно встретить не только отважных профессионалов, но и людей с тонкой душой и творческими талантами. Один из таких — пожарный-спасатель пожарной части №9 Иртышского района ДЧС Павлодарской области Азамат Смагулов, передает BAQ.KZ.

28-летний спасатель служит всего два года, но уже зарекомендовал себя как смелый и ответственный сотрудник. На дежурствах он рискует жизнью, спасает людей и борется с огнём. А в свободное от службы время берёт в руки кисть и создаёт картины.

Без художественного образования, Азамат самостоятельно освоил основы рисования. Его работы — не просто изображения, а способ выразить эмоции, прожитые за смену, и справиться со стрессом. Живопись стала для него источником душевного равновесия и способом вдохновения, которым он делится с коллегами.

"В каждом пожаре — борьба, в каждом мазке — гармония. Рисование помогает мне сохранять внутреннее спокойствие", — делится Азамат.

Своим примером он доказывает, что сила духа проявляется не только в экстремальных условиях, но и в способности творить, вдохновлять, находить свет даже в самые трудные дни. Вдохновлённые его историей, коллеги начали чаще рассказывать о своих хобби и увлечениях, объединяя службу и личные интересы.

Азамат Смагулов — один из тех, кто воплощает идею: герои — среди нас. Их подвиги — не только в пламени, но и в тихом сиянии человеческой души.