Пожары один за другим: в Актау эвакуировали 70 жителей, среди них 32 ребёнка
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ранним утром в Актау произошли два пожара в жилых многоэтажках. Спасателей удалось эвакуировать 70 человек, среди них 32 ребёнка, передает BAQ.KZ.
По данным МЧС, первое возгорание произошло в микрорайоне №22 — на первом этаже подъезда 5-этажного дома загорелся мусор на площади около 1 кв. метра. Из-за сильного задымления пожарные вывели из здания 47 человек, в том числе 21 ребёнка.
Пока огнеборцы завершали тушение, поступило новое сообщение — о пожаре в квартире на четвёртом этаже дома в микрорайоне №39. Здесь загорелись постельные принадлежности на площади 6 кв. метров. Из опасной зоны эвакуировали 23 человека, включая 11 детей.
Оба возгорания ликвидированы, пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.
Самое читаемое
- В Судане боевики убили 2000 мирных жителей
- Проректор Университета Ковентри: Казахстан создаёт экосистему знаний для международного образования
- Дожди, туман и сильный ветер: "Казгидромет" предупредил о непогоде в регионах
- Реформа без перехода: как жилищные выплаты превратились в проблему для военных
- Что говорят в Генпрокуратуре о смерти Ержана Бабакумарова?