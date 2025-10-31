Ранним утром в Актау произошли два пожара в жилых многоэтажках. Спасателей удалось эвакуировать 70 человек, среди них 32 ребёнка, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС, первое возгорание произошло в микрорайоне №22 — на первом этаже подъезда 5-этажного дома загорелся мусор на площади около 1 кв. метра. Из-за сильного задымления пожарные вывели из здания 47 человек, в том числе 21 ребёнка.

Пока огнеборцы завершали тушение, поступило новое сообщение — о пожаре в квартире на четвёртом этаже дома в микрорайоне №39. Здесь загорелись постельные принадлежности на площади 6 кв. метров. Из опасной зоны эвакуировали 23 человека, включая 11 детей.

Оба возгорания ликвидированы, пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.