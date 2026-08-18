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Пожары охватили четыре района Карагандинской области: есть пострадавшие

18 Августа 2026, 07:08
АВТОР
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18 Августа 2026, 07:08
18 Августа 2026, 07:08
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В Карагандинской области продолжают тушить степные пожары. За сутки спасатели ликвидировали девять очагов на площади более 1,3 тыс. гектаров, еще семь пожаров остаются действующими. Огонь распространяется в Шетском, Актогайском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. Горят сухая трава и кустарники. На тушении работают 620 человек и 134 единицы техники. Ситуацию осложняют жара, сильный ветер и труднодоступный горный рельеф.

Особое внимание спасатели уделяют селу Жанатоган, к которому ранее вплотную подошел огонь. Утром 17 августа территорию осмотрели с воздуха — новых открытых очагов рядом с селом не обнаружили. При этом сам пожар еще не ликвидирован. Во время пожаров пострадали два человека. Мужчины 1970 и 1989 годов рождения получили ожоги 10% и 20% тела соответственно. Оба госпитализированы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_)

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