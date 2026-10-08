Семья экс-президента Шри-Ланки оказалась под следствием

Сразу два члена одной из самых известных политических семей Шри-Ланки находятся под стражей. Бывшую первую леди Ширанти Раджапаксу задержали по делу о пожертвованиях на медицинское оборудование, а ее сын, депутат парламента Намал Раджапакса, проходит по делу о взяточничестве, передает Euronews.

Ширанти Раджапаксу, супругу бывшего президента Махинды Раджапаксы, полиция сначала допросила дома. Затем ее доставили в суд, который постановил оставить бывшую первую леди под стражей на неделю на время расследования.

Дело связано с деньгами, которые благотворительный фонд Раджапаксы получил от государственного банка.

Средства предназначались для покупки медицинского сканера для государственной больницы. Следствие считает, что деньги потратили иначе.

По этому же делу задерживали и бывшего руководителя банка. Его подозревают в нарушении процедур при перечислении средств фонду. Позднее суд отпустил его под залог.

На кадрах после судебного заседания у Ширанти Раджапаксы был перевязан один глаз после недавней операции. Из суда ее под конвоем доставили в тюрьму.

Тем временем сын бывшего президента Намал Раджапакса тоже находится под стражей. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве.

Семья, которая десятилетиями была в большой политике

Махинда Раджапакса возглавлял Шри-Ланку в период завершения 26-летней гражданской войны. В 2009 году правительственные силы разгромили группировку «Тигры освобождения Тамил-Илама».

После переизбрания в 2010 году позиции Раджапаксы начали слабеть на фоне обвинений в коррупции и ограничении гражданских свобод. В 2015 году он проиграл президентские выборы.

Позже семья вернулась к власти. В 2019 году президентом стал брат Махинды Готабая Раджапакса.

Его президентство закончилось на фоне тяжелого экономического кризиса и массовых протестов. В 2022 году Готабая подал в отставку и покинул страну.

Нынешний президент Анура Кумара Диссанаяке пришел к власти в 2024 году с антикоррупционной программой и обещанием расследовать возможные нарушения представителей прежних властей.