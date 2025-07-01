Пожилая пара на тое тронула сердца тысяч казахстанцев
Видео с бабушкой и дедушкой вдохновило казахстанцев.
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В казахстанском сегменте интернета стремительно набирает популярность трогательное видео, где пожилая пара сидит в обнимку на традиционном тое, передает BAQ.KZ. Кадры моментально завоевали сердца пользователей, вызвав волну умиления, теплых эмоций и восторженных комментариев.
На видео - бабушка и дедушка, скромно сидящие за праздничным столом. Они нежно обнялись и, не замечая камеры, о чём-то тихо беседуют. Простая, но искренняя сцена затронула тысячи пользователей.
В соцсетях ролик распространился с невероятной скоростью - его пересылают в мессенджерах, публикуют в сторис и под видео оставляют сотни комментариев:
"Керемет!"
"Алла тіл-көзден сақтасын! Үйленіп отырған екі жасқа осындай махаббат бұйырсын"
"Дай бог мне такую старость…"
Многие признались, что мечтают именно о такой семейной гармонии и любви в старости - тёплой, искренней и нерушимой.
По мнению комментаторов, такие кадры особенно ценны на фоне современного ритма жизни, где часто не хватает простых, но глубоких моментов душевной близости.
Ролик продолжает набирать просмотры, превращаясь в новый символ семейных ценностей в казахстанском интернете.
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