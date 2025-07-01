В казахстанском сегменте интернета стремительно набирает популярность трогательное видео, где пожилая пара сидит в обнимку на традиционном тое, передает BAQ.KZ. Кадры моментально завоевали сердца пользователей, вызвав волну умиления, теплых эмоций и восторженных комментариев.

На видео - бабушка и дедушка, скромно сидящие за праздничным столом. Они нежно обнялись и, не замечая камеры, о чём-то тихо беседуют. Простая, но искренняя сцена затронула тысячи пользователей.

В соцсетях ролик распространился с невероятной скоростью - его пересылают в мессенджерах, публикуют в сторис и под видео оставляют сотни комментариев:

"Керемет!"

"Алла тіл-көзден сақтасын! Үйленіп отырған екі жасқа осындай махаббат бұйырсын"

"Дай бог мне такую старость…"

Многие признались, что мечтают именно о такой семейной гармонии и любви в старости - тёплой, искренней и нерушимой.

По мнению комментаторов, такие кадры особенно ценны на фоне современного ритма жизни, где часто не хватает простых, но глубоких моментов душевной близости.

Ролик продолжает набирать просмотры, превращаясь в новый символ семейных ценностей в казахстанском интернете.