60-летняя жительница Акмолинской области стала жертвой финансовой аферы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Женщина, работающая учителем в средней школе, за три месяца перевела мошенникам более 20,4 млн тенге. По данным следствия, в августе потерпевшая наткнулась на рекламу в Instagram, оформленную якобы от имени национальной компании. Обещали высокий доход от инвестиций и предлагали пройти простую регистрацию по ссылке.

После создания личного кабинета с женщиной начали активно связываться "финансовые консультанты", убеждая регулярно переводить деньги для получения дивидендов. Всего за три месяца она совершила 50 банковских транзакций. Только 24 ноября женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По её заявлению возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Киберполицейские отмечают, что мошенничества с ложными инвестициями остаются одними из самых распространённых в Казахстане. Мошенники подделывают сайты крупных компаний и обещают быстрый доход через соцсети. Правоохранители советуют проверять источник информации, не переводить деньги незнакомцам и не разглашать личные данные.