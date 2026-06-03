Пожилая женщина едва не погибла в пожаре в Уральске

В Уральске сотрудники МЧС спасли пожилую женщину

В одной из квартир на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Кердери произошло подгорание пищи на плите.

Из-за того, что дверь квартиры была заперта, прибывшие на место спасатели проникли в жилище через окно. После этого они эвакуировали женщину с инвалидностью и передали её бригаде скорой медицинской помощи. В госпитализации она не нуждалась.

Пострадавших нет.