Пожилая женщина выпала из окна на козырек магазина в Павлодаре
Вчера 2026, 23:11
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Вчера 2026, 23:11Вчера 2026, 23:11
227Фото: МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Павлодаре женщина 1961 года рождения по неосторожности выпала с третьего этажа жилого дома и оказалась на козырьке магазина.
Прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС с помощью лестницы поднялись к пострадавшей. Используя альпинистское снаряжение и специальные носилки, они безопасно эвакуировали женщину с высоты.
После завершения спасательной операции пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.
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