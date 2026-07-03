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Пожилая женщина выпала из окна на козырек магазина в Павлодаре

Вчера 2026, 23:11
АВТОР
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МЧС РК Вчера 2026, 23:11
Вчера 2026, 23:11
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Фото: МЧС РК

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Павлодаре женщина 1961 года рождения по неосторожности выпала с третьего этажа жилого дома и оказалась на козырьке магазина.

Прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС с помощью лестницы поднялись к пострадавшей. Используя альпинистское снаряжение и специальные носилки, они безопасно эвакуировали женщину с высоты.

После завершения спасательной операции пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.

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