Пожилая женщина выпала из окна на козырек магазина в Павлодаре

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Павлодаре женщина 1961 года рождения по неосторожности выпала с третьего этажа жилого дома и оказалась на козырьке магазина.

Прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС с помощью лестницы поднялись к пострадавшей. Используя альпинистское снаряжение и специальные носилки, они безопасно эвакуировали женщину с высоты.

После завершения спасательной операции пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.