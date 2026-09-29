Пожилой мужчина сорвал схему мошенников
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Телефонные мошенники почти убедили пожилого мужчину из Капчагая расстаться с крупной суммой, но в последний момент схема развалилась. Он уже успел продиктовать СМС-код, когда вспомнил предупреждения полиции и понял, с кем имеет дело, передает BAQ.KZ.
После этого неизвестные продолжили звонить, рассчитывая довести начатое до конца. Мужчина уже не стал следовать их инструкциям, прямо сказал, что распознал мошенников, и завершил разговор.
По данным полиции, на кону было больше 2 млн теңге. Деньги мужчина сохранил.
Осознав, что обман сорвался, злоумышленники сменили тон. Вместо уговоров они перешли на оскорбления и нецензурную брань.
История примечательна тем, что мужчина спохватился уже после передачи кода. Но быстрая реакция помогла остановить дальнейшие действия мошенников.
В полиции советуют в такой ситуации сразу прекращать разговор и не выполнять никаких дальнейших требований звонящего.
Правоохранители вновь напомнили, что сотрудники банков, полиции и государственных органов не просят по телефону сообщать СМС-коды, пароли и персональные данные.
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