Пожилой мужчина сорвал схему мошенников

Телефонные мошенники почти убедили пожилого мужчину из Капчагая расстаться с крупной суммой, но в последний момент схема развалилась. Он уже успел продиктовать СМС-код, когда вспомнил предупреждения полиции и понял, с кем имеет дело, передает BAQ.KZ.

После этого неизвестные продолжили звонить, рассчитывая довести начатое до конца. Мужчина уже не стал следовать их инструкциям, прямо сказал, что распознал мошенников, и завершил разговор.

По данным полиции, на кону было больше 2 млн теңге. Деньги мужчина сохранил.

Осознав, что обман сорвался, злоумышленники сменили тон. Вместо уговоров они перешли на оскорбления и нецензурную брань.

История примечательна тем, что мужчина спохватился уже после передачи кода. Но быстрая реакция помогла остановить дальнейшие действия мошенников.

В полиции советуют в такой ситуации сразу прекращать разговор и не выполнять никаких дальнейших требований звонящего.

Правоохранители вновь напомнили, что сотрудники банков, полиции и государственных органов не просят по телефону сообщать СМС-коды, пароли и персональные данные.