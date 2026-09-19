Пожилую женщину спасли из горящей квартиры в Астане

В Астане спасатели вывели пожилую женщину из квартиры, где произошел пожар из-за вспышки газо-воздушной смеси

19 Сентября 2026, 12:20
АВТОР
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19 Сентября 2026, 12:20
19 Сентября 2026, 12:20
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В Астане спасатели вывели пожилую женщину из квартиры, где произошел пожар. ЧП случилось в пятиэтажном доме на улице Отырар в районе Байконыр.

По предварительным данным, причиной возгорания стала открытая конфорка газовой плиты. Произошла вспышка газо-воздушной смеси, после чего загорелись мебель и домашние вещи.

Спасатели МЧС прибыли на место примерно через три минуты после вызова. Они вывели женщину из квартиры по лестничному маршу и передали ее медикам.

После осмотра врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Госпитализация не потребовалась.

Пожар удалось ликвидировать на площади около 2 квадратных метров.

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