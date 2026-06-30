Пожилую женщину спасли из горящей квартиры в Кокшетау

Женщина была спасена, пострадавших нет. 

Сегодня 2026, 07:41
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 07:41
Сегодня 2026, 07:41
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Фото: Pixabay.com

В Кокшетау на улице Сабатаева произошло короткое замыкание водонагревателя с последующим загоранием на площади 2 кв м. Инцидент произошел в квартире на 5-м этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома.

Прибывшие на место подразделения МЧС оперативно провели спасательную операцию и вынесли из задымленной квартиры пожилую женщину. 

Загорание было ликвидировано на ранней стадии с помощью портативной системы пожаротушения «Vario».

За создания искусственного препятствия для прохождения спец техники к административной ответственности был привлечен один автолюбитель.

"Соблюдайте правила пожарной безопасности, следите за исправностью электропроводки и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы", - напоминает МЧС.

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