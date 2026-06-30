Пожилую женщину спасли из горящей квартиры в Кокшетау
Женщина была спасена, пострадавших нет.
Сегодня 2026, 07:41
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Сегодня 2026, 07:41Сегодня 2026, 07:41
123Фото: Pixabay.com
В Кокшетау на улице Сабатаева произошло короткое замыкание водонагревателя с последующим загоранием на площади 2 кв м. Инцидент произошел в квартире на 5-м этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома.
Прибывшие на место подразделения МЧС оперативно провели спасательную операцию и вынесли из задымленной квартиры пожилую женщину.
Загорание было ликвидировано на ранней стадии с помощью портативной системы пожаротушения «Vario».
За создания искусственного препятствия для прохождения спец техники к административной ответственности был привлечен один автолюбитель.
"Соблюдайте правила пожарной безопасности, следите за исправностью электропроводки и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы", - напоминает МЧС.
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