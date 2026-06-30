Пожилую женщину спасли из горящей квартиры в Кокшетау

В Кокшетау на улице Сабатаева произошло короткое замыкание водонагревателя с последующим загоранием на площади 2 кв м. Инцидент произошел в квартире на 5-м этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома.

Прибывшие на место подразделения МЧС оперативно провели спасательную операцию и вынесли из задымленной квартиры пожилую женщину.

Загорание было ликвидировано на ранней стадии с помощью портативной системы пожаротушения «Vario».

За создания искусственного препятствия для прохождения спец техники к административной ответственности был привлечен один автолюбитель.