Пожилую женщину, упавшую в квартире спасли в Акмолинской области
Она оказалась без возможности позвать на помощь.
Сегодня 2026, 00:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:43Сегодня 2026, 00:43
56Фото: МЧС РК
Кокшетауские спасатели МЧС помогли пожилой женщине, которая не смогла самостоятельно подняться после падения в своей квартире, передает BAQ.kz.
Инцидент произошёл сегодня в Акмолинской области. Пенсионерка 1940 года рождения упала в закрытой квартире и оказалась без возможности позвать на помощь.
Спасатели с помощью верёвки спустились с балкона пятого этажа на балкон квартиры на третьем этаже, проникли внутрь и обнаружили женщину лежащей на полу.
Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.