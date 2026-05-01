Пожилую женщину, упавшую в квартире спасли в Акмолинской области

Кокшетауские спасатели МЧС помогли пожилой женщине, которая не смогла самостоятельно подняться после падения в своей квартире, передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл сегодня в Акмолинской области. Пенсионерка 1940 года рождения упала в закрытой квартире и оказалась без возможности позвать на помощь.

Спасатели с помощью верёвки спустились с балкона пятого этажа на балкон квартиры на третьем этаже, проникли внутрь и обнаружили женщину лежащей на полу.

Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.