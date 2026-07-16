Пожилые павлодарцы взорвали торт с петардой в отделении банка

В одном из банковских отделений Павлодара пожилая супружеская пара принесла торт с петардой внутри и привела в действие пиротехническое устройство.

Как выяснилось, пенсионеры действовали по указанию телефонных мошенников.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как супруги стоят у стола, перед ними находится пакет с тортом. Через некоторое время внутри торта сработала петарда, после чего началось возгорание.

После взрыва пенсионерка закрыла лицо руками и упала на стул. Искры также попали в находившегося рядом мужчину. В результате происшествия был поврежден стол, а супруги получили лёгкие травмы.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, сообщение о срабатывании пиротехнического изделия в отделении банка поступило 15 июля около 16:00.

В ходе проверки установлено, что пенсионеры стали жертвами телефонных мошенников. Ранее супруги вложили деньги в фиктивный инвестиционный проект и потеряли свои средства. По этому факту было возбуждено уголовное дело, установлены лица, выступавшие в роли дропперов, и они привлечены к ответственности. Для возврата денежных средств потерпевшим принимаются меры в судебном порядке.

Позже мошенники снова связались с пожилыми людьми и пообещали вернуть потерянные деньги. По данным ведомства, злоумышленники оказали на пенсионеров психологическое давление и убедили их купить торт и петарду.

После этого супруги по указанию мошенников поместили петарду внутрь торта, принесли его в банк и привели пиротехническое устройство в действие.

По данному факту возбуждено несколько уголовных дел. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Сумма денежных средств, которую пенсионеры могли передать мошенникам, пока не сообщается.