Тело новорождённого обнаружили в мусорном контейнере в Семее. Судебная экспертиза установила, что младенец родился живым, а причиной его смерти стало переохлаждение. По итогам судебного разбирательства отец ребёнка получил пожизненное лишение свободы, мать – два года, но от отбывания наказания ее освободили по амнистии.

Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай.

Как установил суд, после рождения ребёнка мужчина вывез младенца и оставил его в мусорном контейнере. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребёнок появился на свет живым, однако умер от переохлаждения.

Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Мать ребёнка признали виновной по статье 100 УК РК — убийство матерью новорождённого ребёнка. С учётом положений статьи 55 УК суд назначил ей два года лишения свободы.

Однако отбывать наказание женщине не придётся: преступление относится к категории средней тяжести и подпадает под действие акта об амнистии. Поэтому она освобождена от назначенного наказания.

Приговор вступил в законную силу.