Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по вопросам развития Астаны, обозначив приоритеты в сфере экологии и организации общественных пространств вблизи крупных городов, передает BAQ.KZ.

Президент заявил о необходимости создания экопарков в пригородных зонах мегаполисов и областных центров.

"Правительству совместно с акимами регионов нужно принять меры по созданию экопарков в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, эта задача носит долгосрочный и стратегический характер.

"Должны сделать. Это задача стратегического характера", — отметил он.

Глава государства сообщил, что выполнение данного поручения будет находиться под контролем Администрации Президента, при этом призвал к оперативности в работе.

"Администрация Президента будет держать на контроле выполнение этой задачи. Но, с другой стороны, нам нужно работать, принимать решения быстро и качественно, и не затевать дискуссию по каждому вопросу", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание на то, что жители столицы в выходные и праздничные дни часто выезжают в Боровое, что создает дополнительную нагрузку на природную территорию.

"Многие столичные жители, как правило, в выходные и праздничные дни выезжают в Боровое. Это достаточно далеко и несет нагрузку на экосистему природного парка", — отметил он.

В этой связи, по словам Главы государства, "назрела необходимость создания экопарков близ Астаны".

Отдельно Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность соблюдения порядка и чистоты в зонах отдыха.

"Но опять же я обращаю внимание на то, что там должна быть чистота. Посмотрите, что в Боровом происходит. Позор просто. Это же не инопланетяне там сорят, а наш народ", — заявил Президент.

По итогам совещания было подчеркнуто, что развитие экопарков должно сочетаться с ответственным отношением к природе и эффективной работой государственных органов на местах.