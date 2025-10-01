Историческая игра "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы обернулась разочарованием не только на поле, но и перед экранами, передает BAQ.KZ. Тысячи болельщиков пожаловались на сбои онлайн-трансляции на сайтах Qazsport и Qazaqstan.

С первых минут матча зрители начали отмечать перебои: картинка зависала, эфир прерывался, а у многих страница сайта канала вовсе не открывалась. На экране появлялись сообщения "Сервер не найден" или "Время ожидания ответа от сервера истекло". Даже официальный сайт телеканала Qazaqstan периодически "ложился" из-за наплыва пользователей.

Мы так ждали этот матч, а в итоге пропустили почти весь первый тайм, — пишут возмущённые болельщики в соцсетях.

Ажиотаж вокруг встречи был колоссальным: Центральный стадион в Алматы собрал аншлаг, к нему приезжали не только казахстанцы, но и фанаты из ближнего и дальнего зарубежья. У входа на арену образовалась давка, а в городе царила атмосфера большого футбольного праздника. Однако трансляция не выдержала нагрузки, что вызвало бурю негодования среди болельщиков.

Итог самой игры оказался ещё более болезненным для казахстанских фанатов: "Реал" разгромил "Кайрат" со счётом 5:0. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе (25’, 52’, 74’), ещё дважды отличились Эдуардо Камавинга (83’) и Браим Диас (90+3’).