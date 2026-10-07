Прачечные, прокат и ремонт для туристов хотят допустить к льготному финансированию

В Казахстане предлагают расширить программу льготного финансирования «Өрлеу» для бизнеса в сфере туризма. Сейчас поддержку по этому направлению могут получить гостиницы, места краткосрочного проживания и кемпинги, но за ее пределами остаются прачечные, прокат туристического снаряжения и мастерские по его ремонту.

С таким депутатским запросом на заседании Курултая выступил член фракции «Ақ жол» Олжас Нуралдинов. Документ направлен министру туризма и спорта Ерболу Мырзабосынову.

По данным, приведенным депутатом, в 2025 году объектами размещения внутри страны воспользовались 10,1 млн внутренних туристов и около 1,4 млн иностранных гостей. Доход объектов размещения составил 350,6 млрд тенге, инвестиции в туристскую отрасль достигли 1,26 трлн тенге.

За январь-июнь 2026 года в Казахстане работали 4 687 мест размещения, которые обслужили около 4,8 млн посетителей.

Туризм не заканчивается гостиницами

При этом, как отметил Нуралдинов, туристический бизнес не заканчивается гостиницами и базами отдыха.

«Современный туристский продукт формируется целой цепочкой предприятий: гостиницами и базами отдыха, прачечными и химчистками, пунктами проката туристического и спортивного снаряжения, сервисами по ремонту оборудования и экипировки и другими субъектами малого и среднего бизнеса», - говорится в запросе.

Сейчас в разделе «Туризм» программы «Өрлеу» льготное финансирование предусмотрено только для трех видов деятельности. Это гостиницы и аналогичные места проживания по ОКЭД 55.10, краткосрочное проживание по ОКЭД 55.20 и кемпинги со стоянками для автофургонов по ОКЭД 55.30.

В итоге предприниматель, который строит гостиницу или кемпинг, может рассчитывать на льготное финансирование. Бизнес, который стирает гостиничное белье, сдает туристам лыжи, велосипеды или другое снаряжение, воспользоваться этим инструментом не может.

«На наш взгляд, возникает очевидный разрыв в государственной политике поддержки туристской отрасли. Особенно это актуально для курортных и туристских территорий, где малый бизнес формирует значительную часть конечного туристского продукта», - заявил депутат.

Какие виды бизнеса хотят включить в программу

Фракция предлагает включить в программу еще три направления.

Первое касается стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий по ОКЭД 96.01. В эту категорию входят предприятия промышленной стирки и обработки гостиничного белья.

Второе направление связано с арендой и лизингом развлекательного и спортивного оборудования по ОКЭД 77.21. Речь идет о прокате туристического, горнолыжного, велосипедного, водного и другого спортивного инвентаря.

Третье предложение касается ОКЭД 95.29 и соответствующих подклассов в части ремонта и обслуживания туристического и спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

Нуралдинов отметил, что аренда спортивного и развлекательного оборудования уже учитывается среди видов деятельности, связанных с туризмом. Стирка и химчистка ранее входили в перечни отраслей, получавших государственную поддержку.

Без сервиса туристическая инфраструктура работает не полностью

«Сегодня государство стимулирует строительство туристских объектов, но без параллельного развития обслуживающего малого бизнеса существует риск появления инфраструктуры без полноценного сервиса», - говорится в депутатском запросе.

Документ подписали депутаты фракции «Ақ жол» Олжас Нуралдинов, Дания Еспаева, Азат Кожахметов, Меруерт Шынасилова, Ерлан Юсупов, Данияр Ахметжаев, Юрий Ли и Бауыржан Бибаев.