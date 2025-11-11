The Washington Post опубликовала материал под заголовком "Любопытный путь Казахстана к Соглашениям Авраама", в котором подробно анализируется решение страны присоединиться к нормализационным соглашениям между Израилем и рядом арабских государств, курируемым США, передает BAQ.KZ. Газета отмечает, что для Казахстана это решение носит прежде всего прагматичный характер, отражая стремление страны укреплять международные связи и диверсифицировать геополитические зависимости.

Автор статьи отмечает, что, хотя Казахстан не находится на Ближнем Востоке и имеет формальные отношения с Израилем с 1992 года, его вступление в соглашение вызывает вопросы о целях такого шага. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что участие страны является "скромным вкладом" в усилия по поддержанию мира в регионе и логическим продолжением политики Казахстана по содействию диалогу и урегулированию конфликтов. При этом Токаев признал, что участие в соглашении может не привести к немедленным практическим результатам.

Как пишет The Washington Post, казахстанский лидер связывает свою дипломатическую активность с успешными примерами посредничества страны на международной арене: начиная от процесса по Сирии, инициированного Россией, Турцией и Ираном в 2017 году, до содействия сближению Армении и Азербайджана. Астана уже рассматривается как нейтральная площадка для переговоров мировых лидеров, что подчеркивает её роль как "моста" между различными региональными интересами.

Помимо дипломатического жеста, Казахстан использует участие в "Соглашениях Авраама" для демонстрации прагматизма и расширения международного влияния. В рамках недавнего визита в США Токаев представил пакет сделок с американскими компаниями и министерствами на сумму более 17 миллиардов долларов, включая закупку самолетов Boeing, сельскохозяйственной техники John Deere и высокотехнологичных чипов искусственного интеллекта, а также инвестиции в критически важные минеральные ресурсы страны.

Эксперты отмечают, что вступление Казахстана в соглашение также сигнализирует России и Китаю о стремлении страны сохранять независимую внешнеполитическую позицию.

Оказавшись между Россией и Китаем, Казахстан хочет иметь как можно больше партнеров, и в частности Астана стремится к более активным отношениям с США и Европой, — цитирует The Washington Post аналитиков Атлантического совета.

Таким образом, решение присоединиться к "Соглашениям Авраама" выступает одновременно как дипломатическим и экономическим шагом, укрепляющим международный статус Казахстана.