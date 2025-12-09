Практически все новые дороги в Казахстане уже при запуске перегружены - Минтранспорта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Практически все новые дороги в Казахстане в момент запуска перегружены, заявил на брифинге в правительстве министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.
По словам министра, в Казахстане 91 процентов дорог соответствуют качеству согласно техническим характеристикам.
"Например, мы строим большую дорогу. По ТЭО — двухполосную. Но она сразу выходит грузонапряженной.
Соответственно, по своему трафику там нужна не двухполосная, а четырехполосная трасса. И это проблема всех наших дорог. Фактически, где бы мы ни строили даже четырехполосную дорогу — от Алматы до Шымкента, например, — там уже движение, как в Алматы, по грузонапряженности.
Когда пишут ТЭО, всегда делают какой-то прогноз на шесть–семь лет. Пока дорогу достроишь, фактический трафик уже этот прогноз "перепрыгивает".
БАКАД мы построили: по расчетам там должно было быть 28 тысяч автомобилей в сутки, сейчас — 84 тысячи. Соответственно, когда дороги строишь, подход должен быть не просто формальным по ТЭО.
Должно быть виденье, что дороги должны быть шире", - считает министр.
Он отметил, что в дальнейшим при строительстве новых дорог министерство планирует опираться не только на технико-экономическое обоснование, но и на полноценный прогноз.
Самое читаемое
- Мобильные переводы: чьи счета будут проверять с 2026 года?
- В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
- Роботы, шлифовка и многоступенчатый контроль: как работает автомобильное производство в Казахстане
- Касым-Жомарт Токаев утвердил бюджет на 2026–2028 годы
- Нацбанк обновил курсы валют на 8 декабря