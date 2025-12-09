Практически все новые дороги в Казахстане в момент запуска перегружены, заявил на брифинге в правительстве министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, в Казахстане 91 процентов дорог соответствуют качеству согласно техническим характеристикам.

"Например, мы строим большую дорогу. По ТЭО — двухполосную. Но она сразу выходит грузонапряженной.

Соответственно, по своему трафику там нужна не двухполосная, а четырехполосная трасса. И это проблема всех наших дорог. Фактически, где бы мы ни строили даже четырехполосную дорогу — от Алматы до Шымкента, например, — там уже движение, как в Алматы, по грузонапряженности.

Когда пишут ТЭО, всегда делают какой-то прогноз на шесть–семь лет. Пока дорогу достроишь, фактический трафик уже этот прогноз "перепрыгивает".

БАКАД мы построили: по расчетам там должно было быть 28 тысяч автомобилей в сутки, сейчас — 84 тысячи. Соответственно, когда дороги строишь, подход должен быть не просто формальным по ТЭО.

Должно быть виденье, что дороги должны быть шире", - считает министр.