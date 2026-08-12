Двое молодых людей решили разыграть пассажиров лифта и устроили на их глазах словесную перепалку, которая быстро перешла в драку. В финале ролика участники сообщили, что все было пранком. Полиция шутку не оценила, передает BAQ.KZ.

Видео сотрудники заметили во время мониторинга социальных сетей.

По данным полиции, один из участников вместе со знакомым сначала вступил в словесный конфликт прямо в лифте. Затем мужчины начали драться. Рядом находились другие пассажиры, для которых постановка выглядела вполне настоящей.

Лишь в конце записи авторы признались, что происходящее было розыгрышем.

После публикации 20-летнего жителя Кызылорды доставили в полицию.

Дальше сценарий оказался уже без шуток. Суд привлек молодого человека к административной ответственности и назначил штраф.

Размер штрафа полиция не уточнила.

В ведомстве подчеркнули, что подобные розыгрыши в общественных местах недопустимы, особенно когда действия участников создают угрозу для окружающих.

В итоге короткое видео ради реакции пассажиров закончилось настоящим протоколом и решением суда.