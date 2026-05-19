В Казахстане объяснили, кто контролирует компании под санкциями
Вопросами компаний, попавших под санкционные ограничения, в Казахстане занимаются сразу несколько государственных органов. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.
За санкционную политику отвечают несколько ведомств
В частности, Министерство торговли и интеграции занимается формированием внешнеторговой политики, регулированием международных торгово-экономических отношений и вопросами развития экспорта.
По данным министерства, именно это ведомство выполняет ключевые функции в сфере международной экономической интеграции и развития внешнеторговой деятельности.
Кто контролирует товары
В свою очередь Комитет государственных доходов Министерства финансов следит за соблюдением таможенного и налогового законодательства.
Кроме того, комитет координирует механизм контроля товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Вопросы санкций с Западом
В ответе Министерства национальной экономики также отмечается роль Министерства иностранных дел.
Согласно информации ведомства, МИД Казахстана является основным координирующим органом по взаимодействию с США, Европейским союзом и Великобританией по вопросам санкционной политики.
Напомним, в апреле Совет Европейского союза объявил о новом пакете санкций против Москвы. На этот раз под ограничения попали 58 компаний, подозреваемых в связях с российским военно-промышленным комплексом.
Среди них оказались 16 организаций, зарегистрированных в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Казахстане и Беларуси.
Ранее Совет Европейского союза ввел санкции против казахстанской компании и предпринимателя, которых подозревают в содействии России. О том, что известно об этой компании, ранее рассказывал корреспондент BAQ.KZ.
