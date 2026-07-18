Права аннулировали у 89 водителей с психическими расстройствами в Туркестанской области

Как сообщили в надзорном ведомстве, в Сарыагашском районе установлено, что 89 человек, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, получили водительские права и управляли автомобилями.

Согласно действующему законодательству, лица с психическими заболеваниями и различными формами зависимости не могут быть допущены к вождению из-за угрозы безопасности дорожного движения.

По итогам прокурорской проверки суды аннулировали водительские удостоверения всех 89 граждан.

Кроме того, должностные лица, допустившие незаконную выдачу водительских прав, привлечены к установленной законом ответственности.