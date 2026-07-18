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Права аннулировали у 89 водителей с психическими расстройствами в Туркестанской области

В Туркестанской области прокуратура выявила нарушения при выдаче водительских удостоверений гражданам, состоящим на наркологическом и психиатрическом учете.

18 Июля 2026, 18:19
АВТОР
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18 Июля 2026, 18:19
18 Июля 2026, 18:19
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Как сообщили в надзорном ведомстве, в Сарыагашском районе установлено, что 89 человек, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, получили водительские права и управляли автомобилями.

Согласно действующему законодательству, лица с психическими заболеваниями и различными формами зависимости не могут быть допущены к вождению из-за угрозы безопасности дорожного движения.

По итогам прокурорской проверки суды аннулировали водительские удостоверения всех 89 граждан.

Кроме того, должностные лица, допустившие незаконную выдачу водительских прав, привлечены к установленной законом ответственности.

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