В Астане в преддверии празднования 30-летия Конституции Республики Казахстан состоялась презентация второго издания Комментария к конституционным поправкам 2022 года, передаёт BAQ.KZ.

О значимости конституционных изменений для государства и общества рассказал депутат Мажилиса Парламента РК, доктор юридических наук, профессор Марат Башимов.

"Пункт 1 статьи 1 нашей Конституции гласит: высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы. Для реализации этого принципа в жизни были учтены такие конституционные ценности, как справедливость, равенство", – отметил депутат.

Среди ключевых изменений реформы он назвал однократный семилетний срок президентских полномочий, запрет для близких родственников Президента занимать государственные должности, введение выборов депутатов по одномандатным округам, отчетность Высшей аудиторской палаты перед Парламентом, повышение статуса Уполномоченного по правам человека и воссоздание Конституционного Суда.

"Принцип "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство" также исходит от этой конституционной реформы. Потому что Правительство должно повышать ответственность. Подобные конституционные изменения укрепили отношения между обществом и государством, его открытость. Особое внимание уделяется правам человека", – подчеркнул Марат Башимов.

Роль Конституционного Суда

С 1 января 2023 года начал работу Конституционный Суд, куда теперь могут напрямую обращаться граждане. Как отметил судья Конституционного Суда Еркин Онгарбаев, это стало главным отличием от ранее функционировавшего Конституционного Совета.

"Раньше такого права не было. Если мы сейчас возьмем обращения, которые поступили в Конституционный Суд с 1 января 2023 года по сегодняшний день, у нас более 11 тысяч обращений граждан. Причем 99% всех обращений – это именно обращения граждан. Это, конечно, огромный сдвиг в развитии демократического государства. Как раз идея Справедливого Казахстана, о которой часто говорит наш Президент, реализуется в том числе в деятельности Конституционного Суда", – сказал он.

По словам Онгарбаева, новый орган дисциплинирует государственные органы и влияет на законотворческий процесс.

"С начала деятельности Конституционным Судом принято 74 нормативных постановления, большинство из которых защищает конституционные права граждан", – уточнил он.

Суд также выстраивает сотрудничество с международными институтами, включая Венецианскую комиссию.

"Если посмотреть нашу Конституцию, то почти все права и свободы человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, заимствованы и реализованы в национальном законодательстве", – отметил эксперт.

Новый этап конституционализма

Директор Института законодательства и правовой информации РК, доктор юридических наук, профессор Индира Аубакирова подчеркнула, что обновленная Конституция стала отправной точкой для развития нового этапа казахстанского конституционализма.

"Сейчас мы уже уверенно можем сказать, что все эти нормы двигают наше общество, нашу политическую систему, институты гражданского общества вперед", – сказала она.

Будучи членом Рабочей группы, Аубакирова напомнила, что новшества коснулись института президентства и системы назначения акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Теперь они назначаются Президентом с согласия депутатов маслихатов по итогам голосования по предложенным кандидатурам.