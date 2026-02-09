Ряд принципиальных конституционных уточнений перечислил профессор НАО "Университет Нархоз" Виктор Малиновский, передает BAQ.kz.

Говоря о пункте 2 статьи 14, он отметил необходимость закрепить положение о том, что права и свободы человека определяют сущность, содержание и применение действующего права Республики Казахстан.

– Провозглашенные Конституцией права и свободы человека и гражданина должны выступать основополагающим критерием и целью принятия любого закона, подзаконного, нормативного и иного правового акта органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также каждого индивидуального правоприменительного решения, затрагивающего условия и порядок реализации прав и свобод личности, – сообщил Виктор Малиновский.

Использование более широкого и системного понятия "действующее право", по его словам, является юридически точным. Оно охватывает не только законы, но и иные источники права, обязывая государство устранять существующие и потенциальные пробелы в регулировании и расширять гарантии защиты прав личности.

Отдельное внимание Виктор Малиновский уделил пункту 3 статьи 14, указав на необходимость прямо и недвусмысленно закрепить: гражданину Республики Казахстан права и обязанности принадлежат в силу гражданства, то есть вытекают из устойчивой политико-правовой связи лица с государством. Такое конституционное уточнение, по его словам, позволяет четко разграничить права человека и права гражданина, что является общепризнанным подходом в теории и практике конституционного права.

– Права человека носят абсолютный, неотчуждаемый и универсальный характер, принадлежат каждому от рождения и не зависят от гражданства, правового статуса, места проживания или иных условий. Они выступают высшей конституционной ценностью и предопределяют смысл, содержание и применение всего действующего права, – подчеркнул спикер.

В то же время гражданские права принадлежат лицу исключительно в силу гражданства и выражают его особый правовой статус как члена политического сообщества государства.

– К числу таких обязанностей относятся защита Республики Казахстан и несение воинской службы, забота о сохранении исторического и культурного наследия, охрана природы и бережное отношение к природным богатствам, а также иные обязанности, прямо вытекающие из Конституции и законов, – отметил Малиновский.

Комментируя пункт 5 статьи 14, профессор отметил, что он справедливо закрепляет пределы осуществления прав и свобод личности.