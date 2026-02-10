Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на заседании Конституционной комиссии сообщил о ключевых правках в проект новой Конституции, внесённых по итогам общественного обсуждения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Бакыт Нурмуханов отметил, что от граждан, экспертов и членов комиссии поступило большое количество предложений, часть из которых уже легла в основу обновлённой редакции документа.

Одно из принципиальных изменений касается форм собственности. Если ранее в проекте прямо упоминались государственная и частная собственность, то теперь предлагается закрепить более широкую формулировку:

"В Республике Казахстан признаются, гарантируются и в равной мере защищаются все формы собственности", — пояснил он.

Существенные уточнения предлагаются и в статье 14, посвящённой правам и свободам человека. По словам Нурмуханова, норму об их абсолютном характере планируется усилить прямой связкой с правоприменением:

"Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, они абсолютны и неотчуждаемы. Содержание и применение действующего права Республики Казахстан определяются именно ими".

Также уточняется конституционно-правовой статус гражданина: гражданство рассматривается как устойчивая правовая связь человека с государством, предполагающая полный объём прав, свобод и обязанностей и равенство перед законом.

Кроме того, в проекте прямо закрепляется, что реализация прав и свобод не должна нарушать права других лиц, подрывать общественный порядок, наносить ущерб здоровью граждан и общественной нравственности.

По словам зампреда Конституционного суда, предлагаемые изменения усиливают человекоцентричный характер Основного закона и делают его нормы более чёткими для законодателей и правоприменителей.