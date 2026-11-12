Права и ответственность: в Кокшетау состоялся открытый диалог с молодёжью

Как научиться отстаивать собственные права, не нарушая прав окружающих? Где проходит граница между свободой слова и ответственностью за свои высказывания? Эти и другие актуальные вопросы стали предметом обсуждения на открытой дискуссии в формате TEDx, состоявшейся в Кокшетауском высшем казахском педагогическом колледже имени Ж. Мусина.

Тема встречи – «Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека» – объединила 100 студентов, заинтересованных в обсуждении вопросов правовой культуры, гражданской ответственности и уважительного взаимодействия в обществе.

Основной целью мероприятия стало повышение правовой грамотности молодёжи, формирование понимания взаимосвязи прав и обязанностей, развитие уважительного отношения к мнению окружающих и личным границам, а также осознание того, что свобода каждого человека неразрывно связана с ответственностью.

Участниками дискуссии стали члены политико-интеллектуального клуба колледжа «Ар-намыс» и дебатного клуба «Парасат». Модератором встречи выступил руководитель дебатного клуба «Парасат» Сырым Беген.

К обсуждению были приглашены представители государственных органов, общественных организаций и студенческого сообщества: старший прокурор отдела городской прокуратуры Асель Уалиева, инспектор по делам несовершеннолетних Ескендир Нысанбай , представитель отдела внутренней политики города Кокшетау Перизат Пазыл, представитель фонда «Есбол» Жагупар Даниал, студентка Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова Айганым Хуанган, а также член дебатного клуба «Парасат» Акарыс Талгатулы.

В ходе встречи участники рассмотрели широкий круг вопросов: общественную мораль, свободу слова, личные границы, ответственность за поведение в социальных сетях, профилактику правонарушений и формирование гражданской культуры.

Особое внимание было уделено влиянию общественного мнения на формирование личности. Студентка Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова Айганым Хуанган подчеркнула, что стремление соответствовать ожиданиям окружающих нередко приводит к утрате индивидуальности.

«Общественная мораль – это совокупность норм этики, воспитания, традиций и нравственных ценностей, сложившихся в обществе. Мы зачастую строим свою жизнь, опираясь на нормы, сформированные обществом. Однако в настоящее время особую актуальность приобретают проблемы общественного давления, в том числе буллинга. В социальных сетях, прислушиваясь к мнению различных советчиков, мы нередко подстраиваем собственный выбор под взгляды окружающих. В результате человек может утратить свою индивидуальность. Поэтому каждый должен уметь самостоятельно делать выбор и формировать собственную точку зрения», – отметила спикер.

Вопросы правовой ответственности стали одной из центральных тем дискуссии. Старший прокурор отдела городской прокуратуры Асель Уалиева напомнила студентам об основных правах и обязанностях граждан, а также о последствиях нарушения законодательства.

«У каждого человека есть права, но вместе с тем и обязанности. Право на образование, жизнь и защиту своих прав – одни из основных прав каждого гражданина. Соблюдение норм Конституции, охрана природы, поддержание общественного порядка, уважение прав и личных границ других людей – обязанности каждого из нас. Законодательством предусмотрены дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. Попытка отстоять свои права путём конфликтов, а иногда даже драк, может привести к привлечению человека к уголовной ответственности», – подчеркнула спикер.

Не менее актуальной стала тема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Инспектор по делам несовершеннолетних Ескендир Нысанбай обратил внимание на факторы, которые могут способствовать противоправному поведению подростков. Среди них — безответственное отношение к учёбе, неумение рационально организовать свободное время, недостаточный контроль со стороны семьи и образовательного учреждения, а также отсутствие личной ответственности.

В свою очередь, член дебатного клуба «Парасат» Акарыс Талгатулы затронул взаимосвязь свободы слова и личной ответственности. Он подчеркнул, что право свободно выражать свои мысли предполагает и осознание последствий собственных высказываний.

О значении правовой культуры и уважительного общественного взаимодействия рассказала представитель отдела внутренней политики города Кокшетау Перизат Пазыл.

«Каждый человек имеет право свободно выражать своё мнение. Однако это право не даёт оснований оскорблять мнение другого человека, унижать его или посягать на его честь и достоинство», – отметила она.

Практическая часть встречи позволила студентам применить полученные знания к реальным жизненным ситуациям. Участникам предложили обсудить вопросы публикации фотографий и видеозаписей других людей в социальных сетях без их согласия, уважительного отношения к альтернативной точке зрения, соблюдения общественного порядка и норм поведения в общественных местах.

Студенты активно включились в обсуждение, аргументировали свою позицию, задавали вопросы спикерам и обменивались мнениями. Такой формат позволил не только услышать экспертные оценки, но и взглянуть на привычные ситуации с точки зрения права, морали и личной ответственности.

Встреча прошла в атмосфере открытости, конструктивного диалога и взаимного уважения. Её участники пришли к пониманию того, что правовая грамотность начинается не только со знания законов, но и с повседневного уважения к окружающим, умения отвечать за свои слова и поступки.

Подобные инициативы играют важную роль в воспитании социально ответственной, правовой и активной молодёжи, способной осознанно отстаивать свои интересы и уважать права других людей.