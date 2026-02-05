В Центральном аппарате партии "AMANAT", состоялся круглый стол на тему "Взгляд женщин на проект Конституции Республики Казахстан: права, равенство, участие". В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Конституционной комиссии, представители институтов гражданского общества, первичных партийных организаций, а также представители Женского крыла партии из регионов, передает BAQ.KZ.

Открывая работу круглого стола, модератор – Секретарь партии "AMANAT", председатель Женского крыла Шолпан Каринова подчеркнула, что проект новой Конституции имеет принципиальное значение для женщин, поскольку напрямую определяет условия их участия в общественной, профессиональной и политической жизни страны.

"Конституция – это не абстрактный документ и не текст для узкого круга специалистов. Это правила, по которым живем мы все – граждане нашей страны, живет каждая женщина, работает, воспитывает детей, строит карьеру и участвует в жизни страны. В проекте Конституции определяется, насколько женщина защищена. Речь идёт о гарантиях прав, социальной поддержке, доступе к здравоохранению и образованию - обо всём, что формирует чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Мы рассматриваем проект Конституции через призму женского опыта, ответственности и гражданской позиции, потому что без участия женщин невозможно построить справедливое общество, а справедливое общество начинается с Конституции", - сказала Шолпан Каринова.

В ходе обсуждения было отмечено, что проект Конституции закрепляет принципы равных возможностей, усиливает механизмы гражданского участия, предусматривает защиту семьи, материнства и детства, а также отвечает на вызовы цифровой эпохи, включая вопросы защиты персональных данных и неприкосновенности частной жизни.

Депутат Мажилиса, член Конституционной комиссии Унзила Шапак подробно остановилась на структуре и ключевых новеллах проекта новой Конституции, подчеркнув обновление преамбулы, закрепление фундаментальных принципов деятельности государства, а также соответствие документа международным стандартам. Отдельное внимание было уделено открытому и инклюзивному характеру конституционного процесса и активному участию женщин в работе Конституционной комиссии.

"В работе Конституционной комиссии голос женщин звучит полноценно и содержательно – в ее составе работают три представительницы Женского крыла партии "AMANAT", которые вносят взвешенные и принципиальные предложения. В проекте Конституции напрямую закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом женщины и мужчины, основанным на свободе и равенстве сторон. Каждая норма Конституции рассматривается с пониманием ее последствий для всей системы законодательства", - подчеркнула Унзила Шапак.

Депутат Мажилиса, член Конституционной комиссии Вера Ким отметила, что работа над проектом новой Конституции ведется на протяжении нескольких месяцев и строится на широком общественном обсуждении. Особый акцент она сделала на формировании новых институтов общественного участия и переходе к модели постоянного диалога между государством и обществом.

"Проект новой Конституции формируется в диалоге с обществом, а не в закрытом режиме. За это время поступило порядка четырех тысяч предложений, и их обсуждение продолжается. В проекте вводится новый конституционный институт – Халық кеңесі, который станет общенациональным каналом участия общества в обсуждении стратегических решений. Это переход к модели, где государство и общество совместно обсуждают стратегические направления развития", - сказала Вера Ким.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в своем выступлении сосредоточилась на цифровых правах человека и конституционных гарантиях в условиях цифровизации. Она подчеркнула, что проект новой Конституции впервые закрепляет право на защиту персональных данных и тайну переписки с использованием цифровых технологий.

В ходе обсуждения проекта новой Конституции председатель Ассоциации организаций частных школ, адвокат Динара Кудайкулова обратила внимание на статью 86, предусматривающую конституционное закрепление особого статуса адвокатуры. По ее словам, новые нормы усиливают роль адвокатов в системе правосудия, повышают уровень профильного законодательства и укрепляют гарантии судебной защиты прав граждан.

Руководитель Женского крыла партии "AMANAT" по Мангистауской области, председатель комиссии по социальным вопросам областного маслихата Пания Сармурзина отметила, что проект новой Конституции создает правовую основу для расширения местного самоуправления, повышения прозрачности управления, а также обратила внимание на реализацию в регионе инфраструктурных и социальных проектов и инициатив Женского крыла партии, направленных на поддержку женщин и семей.

В заключение Шолпан Каринова отметила, что проект Основного закона формируется в ходе широкого общественного диалога и отражает реальные запросы граждан. Обсуждение на площадке Женского крыла партии "AMANAT" позволило рассмотреть предлагаемые изменения с позиции защиты прав женщин, детей и семьи. По итогам встречи Женское крыло партии "AMANAT" выразило поддержку проекту новой Конституции и готовность продолжить разъяснительную работу в регионах.