Права инвестора восстановлены: проект Pfizer продолжит работу в Казахстане
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Комитет по защите прав инвесторов устранил правовые препятствия, возникшие при реализации инвестиционного проекта ТОО «Пфайзер Казахстан», и обеспечил восстановление прав инвестора.
ТОО «Пфайзер Казахстан» является подразделением международной фармацевтической компании Pfizer и реализует проект по контрактному производству биотехнологических препаратов в Алматинской области. В проект инвестировано 25 млрд тенге, создано 40 постоянных рабочих мест.
В ходе реализации проекта инвестор столкнулся с риском его приостановления. После внесения изменений в законодательство контрактное производство было исключено из перечня допустимых моделей локализации, что создало противоречие с ранее принятыми государством инвестиционными обязательствами и поставило под угрозу дальнейшую реализацию проекта.
По обращению инвестора Комитет по защите прав инвесторов инициировал рассмотрение вопроса с уполномоченными государственными органами. В результате проведенной работы Министерством промышленности и строительства совместно с Министерством здравоохранения внесены соответствующие изменения в отраслевые правила.
Принятые меры позволили сохранить контрактное производство в числе допустимых механизмов локализации и обеспечить дальнейшую реализацию инвестиционного проекта на территории Казахстана.
Таким образом, права инвестора были восстановлены, а ранее предоставленные государственные гарантии получили необходимое нормативное обеспечение.
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