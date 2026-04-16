Права курьеров и водителей онлайн-сервисов предлагают закрепить в Казахстане

В Казахстане предлагают усилить защиту прав курьеров и водителей сервисов. Соответствующий вопрос в Сенате подняла депутат Бибигуль Жексенбай, передает BAQ.KZ.

В своем депутатском запросе она отметила, что в последние годы в стране активно развивается платформенная занятость, особенно в сферах доставки и пассажирских перевозок. По экспертным оценкам, около 394 тысяч граждан получают доход через цифровые сервисы, и это число продолжает расти.

Вместе с тем, по словам депутата, у работников платформ сохраняется ряд проблем. Среди них - нестабильность доходов, отсутствие страхования, прозрачных механизмов разрешения споров и защиты от односторонних решений со стороны платформ.

В этой связи сенатор предложила выработать системные меры регулирования. Речь идет о совершенствовании цифровой и налоговой инфраструктуры, интеграции государственных систем с платформами, а также внедрении механизмов, позволяющих учитывать производственные расходы при расчёте социальных платежей.

Кроме того, предлагается закрепить правовой статус «независимого работника» и установить минимальные стандарты оплаты труда. Также депутат считает необходимым ввести обязательное коллективное страхование исполнителей за счёт платформ на случай дорожно-транспортных происшествий и иных рисков.

Отдельное внимание, по ее мнению, следует уделить прозрачности работы платформ - в частности, раскрытию принципов распределения заказов и пересмотру решений о блокировке аккаунтов с участием человека и возможностью арбитража.

Как подчеркнула сенатор, принятие таких мер позволит повысить прозрачность рынка труда, усилить защиту прав граждан и создать условия для устойчивого развития платформенной экономики в Казахстане.